2021-й объявлен Годом безопасного труда в энергетике

В Беларуси 2021-й станет Годом безопасного труда в энергетике. В рамках этого будут проведены недели нулевого травматизма, конкурсы среди специалистов по охране труда, также планируются показы социальных роликов для населения. Кроме того, состоятся плановые и внеочередные проверки знаний об охране труда руководителей и специалистов, в особенности в тех организациях, где происходили несчастные случаи с тяжелыми последствиями и где установлена вина в произошедшем руководителей и должностных лиц. Больше внимания будет уделено безопасности производственных помещений и участков. Ответственных работников станут направлять на повышение квалификации и переподготовку по охране труда.