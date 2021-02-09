На все, ради сливочного масла. Мозырская милиция ищет вора с узкой специализацией

В Мозыре разыскивают вора-гурмана, который специализируется на сливочном масле. В качестве объекта молодой парень выбрал магазин «Полесье» на улице Притыцкого. На кадрах видеонаблюдения видно, как он сначала набирает в корзинку несколько упаковок масла, а затем перемещается к другому отделу. Там, за колонной, он аккуратно и нагло перекладывает украденное в рюкзак , после покидает магазин. Если вам знаком этот мужчина в красной куртке, просьба позвонить по телефонам: +375-29-532-16-49 или +375-2920803-78. Конфиденциальность гарантируется