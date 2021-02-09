Нет термометров и родители без масок. Эпидемиологи проверили учреждения образования Мозырского района на предмет соблюдения антиковидных правил. Результаты – неутешительны.

Пандемия продолжает вносить определенные коррективы в организацию учебного процесса. В том числе, ужесточился контроль за соблюдением антиковидных правил. За январь этого года санитарно-эпидемиологическая служба проверила 10 школ, 6 детских садов и 2 колледжа. Из них только на двух объектах – в 14-й и 16-й школе, — не было выявлено нарушений. Самое важное требование к учреждениям образования – организация ежедневного «входного фильтра»: сотрудникам и учащимся обязательно должны измерять температуру, а людей с признаками респираторной инфекции не пропускать. Обязательно использование средств индивидуальной защиты. Причем нарушителями в этом плане чаще выступают родители. На январь случаи коронавируса официально зарегистрированы в 23-х учреждениях образования Мозырского района. Специалисты призывают население сознательно подходить к профилактике на рабочих местах, в магазинах, общественном транспорте.