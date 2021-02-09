ГАИ советует водителям не садиться за руль в сильный снегопад

По прогнозам синоптиков сильный снегопад будет все неделю. Автолюбителям советуют по возможности отказаться от личного транспорта, так как из-за обильных осадков возможны аварийные и заторовые ситуации. Тех, кому все-таки доведется управлять транспортными средствами в сложных погодных и дорожных условиях, призывают быть особенно внимательными, проявлять благоразумие во время вождения и соблюдать меры безопасности. Кроме того, всех участников дорожного движения просят учитывать ограничения движения при прохождении колонн снегоуборочной техники.