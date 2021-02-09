Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Гомельской области в прошлом году снизилась почти на 40% по сравнению с 2019-м

Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2020 году составил 29,1 на 100 тысяч населения (-37,7% к уровню 2019-го). Выявлено 409 новых случаев заболевания, об этом сообщает областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. На территории области проживает 8411 человек с ВИЧ-положительным статусом. Превалирует половой путь передачи ВИЧ (более 91% случаев). В эпидемический процесс чаще вовлекаются мужчины. Их по статистике 62%, женщин – 38%. Больше всего в 2020 году было выявлено пациентов в возрасте 35-39 лет – 19,6%, от 30 до 34 лет – 18,3% и от 40 до 44 лет – 15,2%. Людей от 45 до 49 лет – 11,7%. По социальному статусу среди пациентов с ВИЧ-инфекцией, выявленных в прошлом году, преобладают рабочие ( их 38,9%) и лица без определенной деятельности (более 34%), 9% пациентов выявлены при поступлении в места лишения свободы. Медики напоминают: единственный надежный метод убедиться в отсутствии ВИЧ-инфекции – пройти тестирование на антитела к ВИЧ не ранее шести недель после того, как вы подверглись риску инфицирования. Пройти обследование на ВИЧ можно самостоятельно, приобретя в аптеке набор для тестирования по слюне, либо бесплатно и анонимно в любом лечебно-профилактическом учреждении республики.