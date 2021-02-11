В Беларуси утвердили госпрограмму «Комфортное жилье и благоприятная среда». В проект 7 подпрограмм: «Доступность услуг», «Благоустройство», «Эффективное теплоснабжение», «Ремонт жилья», «Чистая вода», «Цель 99», «Развитие электроэнергетики и газификации населенных пунктов». Его цель – развитие жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания, улучшения доступа населения к энерго- и газоснабжению. Предусмотрен ряд мер, среди которых – предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг и безналичных жилищных субсидий; обновление и создание новых технических нормативно-правовых актов в области ЖКХ; покупка, капитальный ремонт, модернизация лифтов и другие.

Все это позволит уменьшить ежегодные траты на жилищно-коммунальные услуги минимум на 5% по отношению к прошлому году, обеспечить потребителей водой питьевого качества, проводить ремонт и реконструкцию 2% придомовых территорий многоквартирных жилых домов, снизить потери тепловой энергии, вводить каждый год после капремонта не меньше 3% общей площади жилых домов.