Ревакцинацию сегодня проходят мозырские медики. Ровно 21 день назад им была введена первая доза вакцины «Спутник V». Наша съемочная группа пообщалась с теми, кто уверен, цена вопроса – здоровье каждого и коллективный иммунитет.
Делать прививку от COVID-19 или нет для медиков – вопрос риторический. Именно они, ежедневно общающиеся с заболевшими пациентами, находятся в зоне максимального риска. И та часть врачей и медперсонала Мозырщины, которая еще не переболела коронавирусом, – первые на очереди вакцинироваться. Ровно 21 день назад начали ставить первую прививку. Сегодня стартовала вторая половина профилактической кампании.
Вслед за медиками прививки получат учителя, работники социальной сферы. Прогнозируется, в конце марта – апреле в регионе стартует массовая вакцинация: в ней смогут принять участие все желающие, кто ранее не болел коронавирусом и не имеет противопоказаний. Прививаться не рекомендуется при обострении хронических заболеваний, онкологическим больным, беременным женщинам, детям до 18 и пожилым после 60-ти. Не стоит делать укол тем, у кого есть иммунодефицит и аутоиммунные заболевания. Как и в случае с прививкой от гриппа, массовая вакцинация поможет сформировать коллективный иммунитет. Но это – будущее. Сегодня же не стоит забывать о главных средствах защиты – масках, мытье рук, избегании массовых мероприятий и социальной дистанции.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец
Ревакцинацию сегодня проходят мозырские медики. Ровно 21 день назад им была введена первая доза вакцины «Спутник V»
Ревакцинацию сегодня проходят мозырские медики. Ровно 21 день назад им была введена первая доза вакцины «Спутник V». Наша съемочная группа пообщалась с теми, кто уверен, цена вопроса – здоровье каждого и коллективный иммунитет.