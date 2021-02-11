Ревакцинацию сегодня проходят мозырские медики. Ровно 21 день назад им была введена первая доза вакцины «Спутник V». Наша съемочная группа пообщалась с теми, кто уверен, цена вопроса – здоровье каждого и коллективный иммунитет.

Делать прививку от COVID-19 или нет для медиков – вопрос риторический. Именно они, ежедневно общающиеся с заболевшими пациентами, находятся в зоне максимального риска. И та часть врачей и медперсонала Мозырщины, которая еще не переболела коронавирусом, – первые на очереди вакцинироваться. Ровно 21 день назад начали ставить первую прививку. Сегодня стартовала вторая половина профилактической кампании.

Вслед за медиками прививки получат учителя, работники социальной сферы. Прогнозируется, в конце марта – апреле в регионе стартует массовая вакцинация: в ней смогут принять участие все желающие, кто ранее не болел коронавирусом и не имеет противопоказаний. Прививаться не рекомендуется при обострении хронических заболеваний, онкологическим больным, беременным женщинам, детям до 18 и пожилым после 60-ти. Не стоит делать укол тем, у кого есть иммунодефицит и аутоиммунные заболевания. Как и в случае с прививкой от гриппа, массовая вакцинация поможет сформировать коллективный иммунитет. Но это – будущее. Сегодня же не стоит забывать о главных средствах защиты – масках, мытье рук, избегании массовых мероприятий и социальной дистанции.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец