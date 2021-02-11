В Беларуси проходит кампания по профилактике кибербуллинга среди детей

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) совместно с МТС запустил кампанию по профилактике кибербуллинга среди детей под названием «За безопасное детство». Исследование показало, что около 9% учащихся 5-7 классов подвергались каким-то формам насилия в интернете, среди 8-11 классов — около 18,2% ребят сталкивались с той или иной формой насилия со стороны людей, с которыми знакомы в интернете. Простыми словами кибербуллинг — это травля в интернете (социальных сетях, мессенджерах, игровых платформах). Одни из примеров — размещение неловких фотографий, отправка обидных сообщений или угроз. Даже простое общение онлайн сказывается на психологическом, эмоциональном и физическом уровнях развития ребенка. Ощущение того, что над тобой насмехаются или издеваются, может помешать открыто говорить об этом. Специалисты призывают обращать внимание на смену настроения ребенка и спрашивать об онлайн-увлечениях. Детям, которые чувствуют подавленность, можно обратиться в телефонную линию 8 801 100 1611. Работает она круглосуточно, бесплатно и анонимно.

Подробнее о кибербулинге в сети можно узнать на сайте unicef.by.