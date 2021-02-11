Начищайте объектив, готовьте флешки. Чемпионат по фотобердингу запланирован на 20 февраля

Зимние соревнования по фотографии птиц устраивает общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны». Участвовать в чемпионате можно из любого уголка Беларуси. Условия состязаний просты: кто сфотографирует больше видов птиц в природе – тот и победил. Единственное и обязательное правило: снимки нужно сделать 20 февраля с 9 до 15 часов. За каждый вид организаторы начисляют балл, выше оценку получат те, кто самостоятельно определит вид пойманной в объектив птицы. Заявки принимают на электронную почту [email protected] до 17.00 19 февраля. По итогам выберут победителей и призеров, а также лучший снимок.