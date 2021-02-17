В Беларуси объявлен конкурс на лучший дизайн световозвращающей одежды и аксессуаров

Белорусский клуб автомототуризма запустил конкурс на лучший дизайн световозвращающей одежды, сумок и аксессуаров. В конкурсе могут участвовать молодых авторы от 14 до 31 года. Креативный макет отправляйте на электронный адрес, который вы видите на своих экранах. Работы принимаются с 15 февраля по 15 марта 2021 года. Жюри проголосует за лучший дизайн, который будет запущен в производство. Кроме того, организаторы обещают ценные призы.