Белорусский государственный университет приглашает школьников поучаствовать в фотоконкурсе. Состязание пройдет сразу в нескольких номинациях.

Творческое состязание – это всегда определённые условия для самореализации. Очередной фотоконкурс направлен на формирования информационной культуры школьников в области детской журналистики. К участию приглашаются старшеклассники белорусских школ, лицеев и гимназий. Конкурс пройдет в трех номинациях: «Природа», «Люди», «Неизвестная Беларусь». Поэтому полет фантазии неограничен. Живописные уголки и малоизвестные места Беларуси, люди в повседневной или профессиональной жизни. «Участвовать можно одновременно в трех категориях. Принимаются не более пяти фото от одного автора. Снимки должны быть сохранены в формате JPG без значительной обработки и с поясняющим текстом.

Работы необходимо выслать до 3 мая на электронный адрес: [email protected], а краткую биографию и личное фото в печатном виде по адресу: 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, 9 с пометкой «Фотоконкурс для школьников». Имена победителей назовут 15 мая. Их ждут дипломы и памятные подарки. Организатором мероприятия выступает факультет журналистики БГУ при участии министерств информации и образования Беларуси, Белорусского союза журналистов, Республиканского фонда развития туризма и поддержки дикой природы «Планета без границ», республиканских и региональных СМИ Беларуси.