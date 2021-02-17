Стартует бесплатная серия вебинаров для женщин, открывающий свой бизнес

Некоммерческая организация ProWomen By по поддержке молодых женщин подготовила серию вебинаров под общим названием «Digital-среда», которые будут проходить по средам с февраля по апрель. Для участия необходимо лишь зарегистрироваться на сайте ProWomen By. На встречах участницам расскажут о выходе в Digital, цифровых продуктах и полезных инструментах, которые помогут усилить позиции бизнеса в онлайн. Своими советами с предпринимательницами и теми, кто только планирует открыть свое дело, поделятся приглашенные бизнес-эксперты. Подобный проект уже проходил в прошлом году. Тогда организаторы провели 12 вебинаров. В онлайн-мероприятиях поучаствовали девушки из 44 городов Беларуси и 36 зарубежных.