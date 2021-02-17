Делегаты Всебелорусского народного собрания выступают перед коллективами

Рабочая неделя делегатов Всебелорусского народного собрания началась со встреч в трудовых коллективах. Донести до коллег и земляков основные ориентиры развития стран на ближайшую пятилетку – важная миссия каждого участника ВНС.

Обсудить итоги важнейшего политического форума накануне собрались представители финансовой сферы. Один из мозырских делегатов – руководитель филиала №317 Беларусбанка Олег Сосновец, — выступил перед коллективом. Сегодня одна из важных задач делегатов – донести до коллег, друзей, соседей и земляков основные ориентиры развития Беларуси на ближайшие пять лет.

Счастливая семья, интеллектуальная страна, сильные регионы и государство-партнер – на этом будет строиться развитие страны. Олег Сергеевич отметил, среди делегатов Всебелорусского народного собрания были представлены самые разные слои населения – рабочие предприятий и их руководители, бизнесмены и педагоги, врачи и строители, студенты и ветераны труда.

Мозырский район на Всебелорусском народном собрании представляли 22 делегата. В ближайшие недели в их рабочем расписании важное место будет отведено встречам с разными трудовыми коллективами региона.

Екатерина Юрченко, Вячеслав Приписнов. ТКМ