Выставка «Новые имена». Время раскрыться и начать рисовать

Здесь задорно усмехается Боб Марли, завораживающе обволакивает холеный кот, душисто распускается сирень и приглашает искупнуться летняя Припять. Здесь ярко, сочно, молодо, свежо и позитивно! В выставочном зале в эти холодные февральские дни по- настоящему солнечно. А все благодаря «Новым именам». Работы, представленные на этой выставке, буквально светятся изнутри, сами излучают тепло и согревают им посетителей. Новые имена – выставка-непрофессионалов. Заявить о себе и показать всем свои работы мог каждый мозырянин.

Оксана Адамович в обычной жизни – медработник, на занятиях у Анастасии превращается в настоящего художника. Кисть и краски для девушки – это проводники и хорошего настроения, и грусти, а творчество – это и всплеск эмоций, просто повод подумать.

У Наталья Атапиной аналогичное хобби. У нее отлично рисуют дети. Наталья решила у талантливых детей талантом не может быть обделена и мама. Так началась ее дружба с палитрой.

Работы Оксаны и Натальи и десятка других самоучек, в так называем «взрослом зале». Организатор выставки Анастасия Чадий считает, рисовать может каждый. Пример – пара Скепьян. В студию к Анастасии вначале пришла жена. У нее получилось. Муж Игорь вдохновился и вот итог. «Новые имена» постоянно пополняются вот такими историями и работами. А вот это детская стена. И тут еще ярче и веселее. Самому маленькому автору пять с небольшим. Позитив излучает каждая работа. И если вы хотите им зарядиться, обязательно приходите в выставочный зал. А если ваши планы амбициозней и вы готовы вписать свое имя в «Новые имена-2022», тогда записывайтесь на занятия к Анастасии!

Светлана Грудько. Юрий Горобец. ТКМ