Сотрудники ОГАИ Калинковичского РОВД дважды спасли от беды нетрезвых пешеходов

Вечером 28 января сотрудники ОГАИ Калинковичского РОВД, двигаясь по автодороге «Подъезд от автодороги Р-31 к деревне Юшки», спасли мужчину, который шел по полосе встречного движения без световозвращаюших элементов. Он направлялся домой в Калинковичи, но алкогольный навигатор развернул его в обратном направлении. Также 31 января примерно в 8:30 сотрудники этого же РОВД, патрулируя дорогу в направлении деревни «Малые Автюки», увидели на обочине сидящего мужчину. В обоих случаях граждане доставлены до дома. Нетрезвые пешеходы представляют особую опасность для участников движения. Под влиянием алкоголя нарушается координация движения рук и ног, появляются беспечность и излишняя самоуверенность. Все хорошо, когда хорошо заканчивается. Не проявляйте равнодушия, помогите сами или сообщите специалистам по телефону 102.