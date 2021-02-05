В Мозырском районе объявлен месячник пожарной безопасности. Основная его задача – информирование население и контроль безопасности. Автономный пожарный извещатель – бытовой прибор, который спасает жизни. Сколько он стоит, где продается и как правильно его устанавливать?

Автономный пожарный извещатель – прибор, который, без преувеличения, спасает. Только по официальной информации за прошедший год он сохранил жизнь более чем двумстам жителям страны. Цена же на него варьируется от 12 до 17 рублей, в зависимости от модели. В магазине «Светлана» на Пролетарской пожарные извещатели практически всегда есть в наличии. Рядом лежат элементы питания к ним. Хотя батарейка всегда идет в комплекте с прибором. Покупают не часто, возвратов практически нет. Извещатели продаются в большинстве хозяйственных магазинов и отделов. В торговом павильоне Районной организации добровольного пожарного общества (на Шоссейной) прибор отличается и внешне, и по цене. Здесь его стоимость около 12 рублей. По словам сотрудников, в большинстве случаев нареканий нет. Но если неисправность – прибор обязательно заменят. Кроме того здесь, перед продажей все пожарные извещатели проверяют. Важное условие, при котором прибор будет выполнять возложенную на него функцию – правильная установка. АПИ ставят в каждой жилой комнате желательно по центру. В продаже есть и вот такие приборы. Это автономный извещатель угарного газа. От пожарного он отличается цветом и конечно, принципом работы. Этот прибор реагирует на угарный газ. Такие извещатели рекомендуют ставить в домах с печным и газовым отоплением, и там, где есть газовые колонки.

Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ