Ярмарка вакансий

Представители каких профессий востребованы на мозырском рынке труда? Как открыть собственное дело с помощью управления по труду, занятости и соцзащите? Как попасть на курсы подготовки и переподготовки? Ответы на эти вопросы, а также лично встретиться с нанимателями, сегодня могли те, кто пришел на традиционную ярмарку вакансий.
Мозырянин Сергей Шахнов в середине 2000-ых занимался ритуальным бизнесом. Были прибыли, но потом появилось много конкурентов. В 2014 закрыл ИП. Пробовал работать и в деревообработке, ездил и на заработки в Россию. Тут началась пандемия, мозырянин решил зря не терять время и переучиться. На традиционную ярмарку вакансий, которую организует управление по труду, занятости и соцзащите, пришли десятки мозырян. На данный момент из всех представленных вакансий более 80 процентов – это рабочие специальности. Подсобные рабочие, электрогазосварщики, слесари, монтажники, швеи, а еще инженеры, работники сферы образования и здравоохранения, повара. База данных в общереспубликанском банке вакансий, с ней можно ознакомиться в интернете, она постоянно обновляется. Для тех, кто хочет получить новую профессию или же повысить квалификацию, организуются курсы. Во время занятий выплачивается стипендия, а по окончанию выдается свидетельство. Есть своя программа и для тех, кто хочет открыть собственное дело. Расскажут, что для этого нужно, проконсультируют и помогут, а при успешной защите бизнес-плана выплачивается субсидия: 11 бюджетов прожиточного минимума – для горожан, и 15 – для тех, кто проживает в сельской местности. За прошлый год такой возможностью воспользовались 30 мозырян. Теперь они – индивидуальные предприниматели, из них 6 – это ремесленники. Кстати, ремесленничество становится все популярнее на Мозырщине: кто-то занимается домашней выпечкой, кто-то мастерит уникальные украшения, а кто-то нашел себя в изготовлении блокнотов ручной работы. Пару лет назад официально появилось такое понятие как самозанятость. Это люди, которые оказывают услуги, но не относятся к ИП. перечень видов деятельности широк: репетиторство, продажа цветов, фото-видеосъемка, ремонт часов. Стать самозанятым существенно проще, чем создать ИП. Единый налог, страховые взносы, учет – только в этом случае будет начисляться трудовой стаж и будут гарантированы социальные льготы. Пока такого рода форма деятельности начинает только набирать популярность среди мозырян.
Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ
Ярмарка вакансий
Представители каких профессий востребованы на мозырском рынке труда? Как открыть собственное дело с помощью управления по труду, занятости и соцзащите? Как попасть на курсы подготовки и переподготовки? Ответы на эти вопросы, а также лично встретиться с нанимателями, сегодня могли те, кто пришел на традиционную ярмарку вакансий.