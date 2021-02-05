Ярмарка вакансий

Представители каких профессий востребованы на мозырском рынке труда? Как открыть собственное дело с помощью управления по труду, занятости и соцзащите? Как попасть на курсы подготовки и переподготовки? Ответы на эти вопросы, а также лично встретиться с нанимателями, сегодня могли те, кто пришел на традиционную ярмарку вакансий.

Мозырянин Сергей Шахнов в середине 2000-ых занимался ритуальным бизнесом. Были прибыли, но потом появилось много конкурентов. В 2014 закрыл ИП. Пробовал работать и в деревообработке, ездил и на заработки в Россию. Тут началась пандемия, мозырянин решил зря не терять время и переучиться. На традиционную ярмарку вакансий, которую организует управление по труду, занятости и соцзащите, пришли десятки мозырян. На данный момент из всех представленных вакансий более 80 процентов – это рабочие специальности. Подсобные рабочие, электрогазосварщики, слесари, монтажники, швеи, а еще инженеры, работники сферы образования и здравоохранения, повара. База данных в общереспубликанском банке вакансий, с ней можно ознакомиться в интернете, она постоянно обновляется. Для тех, кто хочет получить новую профессию или же повысить квалификацию, организуются курсы. Во время занятий выплачивается стипендия, а по окончанию выдается свидетельство. Есть своя программа и для тех, кто хочет открыть собственное дело. Расскажут, что для этого нужно, проконсультируют и помогут, а при успешной защите бизнес-плана выплачивается субсидия: 11 бюджетов прожиточного минимума – для горожан, и 15 – для тех, кто проживает в сельской местности. За прошлый год такой возможностью воспользовались 30 мозырян. Теперь они – индивидуальные предприниматели, из них 6 – это ремесленники. Кстати, ремесленничество становится все популярнее на Мозырщине: кто-то занимается домашней выпечкой, кто-то мастерит уникальные украшения, а кто-то нашел себя в изготовлении блокнотов ручной работы. Пару лет назад официально появилось такое понятие как самозанятость. Это люди, которые оказывают услуги, но не относятся к ИП. перечень видов деятельности широк: репетиторство, продажа цветов, фото-видеосъемка, ремонт часов. Стать самозанятым существенно проще, чем создать ИП. Единый налог, страховые взносы, учет – только в этом случае будет начисляться трудовой стаж и будут гарантированы социальные льготы. Пока такого рода форма деятельности начинает только набирать популярность среди мозырян.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ