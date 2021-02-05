На областном этапе республиканской олимпиады мозыряне показали результат лучше прошлогоднего. Кто завоевал наибольшее количество дипломов, сколько ребят отправится на республику, об этом смотрите далее.
Результат – лучше прошлогодних. 48 дипломов завоевали мозырские школьники на областном этапе республиканской олимпиады по учебным предметам. Бесспорный лидер: программисты Центра юных пожарных под управлением Алексея Борунова – 11 дипломов. 2 место – 9 школа с 9 дипломами, тройку лидеров замыкает 16 школа с 7 дипломами. Отметились гимназия, 11, 14, 13, 12 школы. Среди районных школ – Козенская. Что касается учебных предметов, то мозыряне проявили себя и математике, и в языках, в химии и биологии, в физкультуре и астрономии. В настоящая время сформирована команда Гомельской области для участия в заключительном этапе республиканской олимпиады, и в этой команде 26 учащихся Мозырского района.
На областном этапе республиканской олимпиады мозыряне показали результат лучше прошлогоднего
На областном этапе республиканской олимпиады мозыряне показали результат лучше прошлогоднего. Кто завоевал наибольшее количество дипломов, сколько ребят отправится на республику, об этом смотрите далее.