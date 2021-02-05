На областном этапе республиканской олимпиады мозыряне показали результат лучше прошлогоднего. Кто завоевал наибольшее количество дипломов, сколько ребят отправится на республику, об этом смотрите далее.

Результат – лучше прошлогодних. 48 дипломов завоевали мозырские школьники на областном этапе республиканской олимпиады по учебным предметам. Бесспорный лидер: программисты Центра юных пожарных под управлением Алексея Борунова – 11 дипломов. 2 место – 9 школа с 9 дипломами, тройку лидеров замыкает 16 школа с 7 дипломами. Отметились гимназия, 11, 14, 13, 12 школы. Среди районных школ – Козенская. Что касается учебных предметов, то мозыряне проявили себя и математике, и в языках, в химии и биологии, в физкультуре и астрономии. В настоящая время сформирована команда Гомельской области для участия в заключительном этапе республиканской олимпиады, и в этой команде 26 учащихся Мозырского района.