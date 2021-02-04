Смотровая комиссия сегодня прошла по району Пролетарской. Как обычно, внимание направили на уязвимые категории граждан, на тех, кто сам может быть угрозой для окружающих.
Анна Потаповна гостей не ждала, но с удовольствием впустила в дом. Пожилая женщина живет одна. Сын давно переехал в Россию. Какая помощь необходима? Нужен ли соцработник? Вопросов задали немало. Кроме того, женщине установили пожарный извещатель. В районе как раз сейчас объявлен месячник пожарной безопасности. Кроме одиноко проживающих стариков, члены смотровой комиссии наведывались в квартиры граждан, ведущих асоциальный образ жизни. В таких домах делегацию принимали отнюдь негостеприимно. В районе Пролетарской подобных адресов немало. Всего под контролем смотровой в этом районе почти 2000 адресов. Это семьи с детьми, в том числе и многодетные, одиноко проживающие старики, инвалиды. За день смотровая комиссия, в составе которой представители коммунальных, социальной служб, медики, спасатели, правоохранители, посетила порядка 15 семей. Основная задача – контроль и оказание необходимой помощи.
Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ
Смотровая комиссия сегодня работала на Пролетарской
Смотровая комиссия сегодня прошла по району Пролетарской. Как обычно, внимание направили на уязвимые категории граждан, на тех, кто сам может быть угрозой для окружающих.