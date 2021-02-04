«Деньги имеют значение». Национальный банк запускает конкурс видеоблогеров с главным призом в 1000 рублей

Национальный банк анонсировал проведение конкурса видеоблогеров «Деньги имеют значение». Он проводится в трех возрастных категориях: от 7 до 12 лет, от 13 до 17 лет, от 18 лет до 31 года. Необходимо снять 3-минутный видеоролик, в котором будет отображаться тема цифровой грамотности в финансовой схеме и до 12 марта отправить заявку со своей работой на электронный адрес [email protected] Главный приз в каждой возрастной категории — 1000 рублей. Также денежные премии получат авторы работ, занявшие второе и третье места, — 700 и 500 рублей соответственно. Победителей объявят не позднее 29 марта. Подробная информация о конкурсе (сроки и порядок его проведения, требования, предъявляемые к участникам и их конкурсным работам) размещена на Едином портале финансовой грамотности