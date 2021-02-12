12 мозырян в январе стали жертвами мошенников на популярной торговой интернет-площадке «Куфар»

«Куфар» – крупнейшая торговая интернет-площадка Беларуси, удобный способ продать ненужную вещь или приобрести что-либо. И этой виртуальной доской объявлений активно пользуются не только добропорядочные граждане, но и мошенники. С 1 января в мозырскую милицию уже поступило 12 заявлений, по 7 фактам возбуждены уголовные дела. Девушка разместила на «Куфаре» объявление о продаже коньков, заявленная цена 60 рублей. Буквально сразу объявилась покупательница под именем Анна, сообщение прислала не через сайт, а по Вайберу, причем, с российского номера, предложила оплатить товар через «Куфар-доставку» и сбросила ссылку. Мозырянка перешла по ссылке, ввела данные своей банковской карты. На мобильный телефон пришло СМС-оповещение с кодом подтверждения операции, который она тоже ввела на этой ссылке. В итоге с ее банковской карты исчезли 2850 российских рублей. А Анна перестала выходить на связь. Теперь, как говорится, ищи-свищи и деньги, и Анну, которая выходила на связь из России. Схем обмана несколько. Реализуются они не сайте Куфара, там их блокируют, а через мессенджеры. Номера, как правило, зарегистрированы в соседних странах. Потенциальных жертв это не смущает, доверчивые мозыряне переходят по ссылкам, охотно делятся реквизитами своих банковских карт и даже сообщают секретный код. Так житель Мозыря лишился более 800 белорусских рублей. Такого рода преступления называются фишинг- мошенничеством. Основополагающим элементом атаки является процесс создания дублирующей копии или клона известного веб-сайта в целях кражи пароля пользователя или другой защищенной информации. Данный метод получил большую популярность среди киберпреступников, так как большинство пользователей не всегда соблюдают элементарные требования компьютерной безопасности. Мошенники побуждают пользователей вводить свои конфиденциальные данные на фальшивую веб-страницу (фишинг-страницу), внешне не отличимую от оригинального сайта, взятого мошенниками за основу для копирования. Есть определенный перечень правил, соблюдая которые, можно себя обезопасить. Первые фишинг-преступления на территории Мозырского района были зарегистрированы в 2019. И с тех пор их число постоянно растет. Уже сейчас можно говорить о том, что мошенничества с приставкой кибер на лидирующих позициях криминального рейтинга района.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ