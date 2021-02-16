Школьники Беларуси могут принять участие в международном конкурсе сочинений эпистолярного жанра

Школьники страны могут принять участие в молодежном конкурсе сочинений эпистолярного жанра Всемирного почтового союза. Тема этого года звучит так: «Напишите письмо члену семьи о своем опыте в отношении пандемии COVID-19». Участвовать в конкурсе могут учащиеся не старше 15 лет. Сочинение должно быть написано от руки на русском или белорусском языках, там же могут быть иллюстрации. Объем текста не должен превышать 800 слов. Работы принимаются до 19 марта. Итоги конкурса будут подведены в мае. Подробности смотрите на сайте Белпочты.