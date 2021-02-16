C 16 февраля в Беларуси в очередной раз дорожает автомобильное топливо

В концерне «Белнефтехим» сообщили важную информацию для автовладельцев: с 16 февраля, в третий раз с начала года, топливо дорожает на 1 копейку. Розничные цены на моторное топливо на АЗС составят: на АИ-92-К5-Евро — 1 рубль 73 евро, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 83 копейки, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 5 копеек, ДТ — 1 рубль 83 копейки. Подорожание объяснили проведенным мониторингом ситуации на нефтяном рынке с 1 по 12 февраля и отметили восходящий тренд изменения мировых цен на нефть. Средняя котировка нефти марки Brent за указанный период составила около 60 долларов за баррель и выросла по сравнению с уровнем котировок за январь на 9%.