В общественной приемной «Белой Руси» прием граждан проведет Наталья Пашковская, руководитель Мозырского отдела Гомельского областного управления Фонда социальной защиты населения

24 февраля 2021 года в общественной приемной Мозырской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь» прием граждан и юридических лиц проведет Наталья Владимировна Пашковская– руководитель Мозырского отдела Гомельского областного управления Фонда социальной защиты населения, депутат Мозырского районного Совета депутатов 28-го созыва. Обсудить насущные вопросы можно в день приема с 11 до 13 часов дня по адресу: г. Мозырь, ул. Советская, 160, кабинет № 101 (ФСЗН). Предварительная запись по телефону 253717 с 9 до 11 часов.