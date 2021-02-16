Санаторий «Ружанский» приглашает на отдых и реабилитацию!

Весь мир борется с КОВИД. Первая волна, вторая. Специалисты-вирусологи не исключают, будет и следующие. Глобальная эпидемия, широкий охват населения и высокий процент осложнений. Восстановление – процесс длительный, требующий индивидуального, комплексного подхода. На отдых и реабилитацию приглашает санаторий «Ружанский».

Санаторий «Ружанский» – один из крупнейших современных санаторно-курортных комплексов Беларуси, предоставляющий услуги европейского уровня: лечение и оздоровление, активный отдых, SPA и реабилитацию, причем пяти позиций: сердечно-сосудистые болезни, болезни органов пищеварения и опорно-двигательного аппарата, бронхолегочной системы, гинекологические заболевания. Но самыми главными и востребованными на сегодняшний момент являются заболевания бронхолегочной системы. В «Ружанском» во время пандемии коронавируса разрабатывали свои методики, изучали зарубежный опыт.

Рассказывает Владимир Карпечкин, директор ОАО «Ружанский»:

«Основная проблема коронавируса – после болезни остается в легких фиброз – дыхательная недостаточность, на фоне этого организм начинает медленно угасать, если не заниматься восстановлением жизненной емкости легких, то человек может погибнуть. Мы закупили соответствующее оборудование, физеотерапевтическое, сделали современный ингаляторий, организовали лучший в республике тренажерный зал, в том числе для развития легких, подготовили соответствующих специалистов. Мы организовали комплексную программу. Люди, приезжая к нам, отдыхая 2-3 недели, отмечают значительные улучшения».

Благодаря этой концепции развития у белорусов есть уникальная возможность восстановления утраченного здоровья в условиях пандемии коронавируса.

Находясь на лечении, пациенты пребывают под круглосуточным наблюдением врача и среднего медперсонала. Капельницы, физеотерапевтическое лечение – доступно и … востребовано. Своеобразный дневной стационар. В ближайшей перспективе прием будут вести узкие специалисты.

Отдельная тема – спа-курот «Ружа Хутор». За прошлый год здесь была полностью произведена модернизация. Сегодня это 5 бассейнов, по два детских и взрослых и один приват. А еще 12 саун и бань – янтарная, русская, турецкий хамам, на дровах на берегу озера. Любой пар – на любой вкус. И это еще далеко не все. Различные процедуры, водные массажи, гейзеры. Посещение водного комплекса по времени не ограничено и входит в стоимость путевки. Кстати, ценовую политику «Ружанского» можно назвать социально ориентированной. За основу стоимости дня пребывания в санатории взяли среднюю затраты повседневной жизни.

Рассказывает Владимир Карпечкин, директор ОАО «Ружанский»:

«Стоимость наших услуг начинается от 40 рублей. Что входит. 5-тиразовое питание, 5-6 медицинских процедур, спа-комплекс, культурно-развлекательная программа, проживание. Более чем доступно, на наш взгляд на настоящий момент».

Более подробно о ценах чуть позже, а сейчас о безопасности. В «Ружанском», как и во всем мире – главный враг – коронавирус. Обезопасит персонал и отдыхающих – главная задача.

Рассказывает Владимир Карпечкин, директор ОАО «Ружанский»:

«Мы перестроили работу предприятия в условиях коронавирусной пандемии, потратили значительные средства на обеспечение безопасности. Были закуплены дезинфекторы воздуха, дозаторы-антисептики. Мы полностью поменяли логистику работы предприятия. Разделили потоки людей. При полной наполняемости складывается впечатление, что в санатории никого нет. Разделили потоки в столовой, при оказании медуслуг».

И еще один из антиковидных плюсов – нетипичная архитектурная планировка. Пять корпусов, расположенных на территории в 25 га, связаны между собой стеклянными наземными пролетами-переходами. Инженерное решение начала двухтысячных оказалось весьма кстати в ковидные времена. Отдельная тема, которая, кстати, также подверглась анти-ковидной корректировке – питание. Поменялся подход к рассадке отдыхающих, ко времени прибытия в столовую, но вкус блюд, калорийность и эстетичность остались на прежнем уровне – отменно вкусно. Причем все приготовлено из самых свежих и экологически чистых продуктов.

Рассказывает Владимир Карпечкин, директор ОАО «Ружанский»:

«Мы скомбинировали заказное меню с элементами шведского стола. Работает диско-бар, пользуется спросом»

А еще пункт задумывали и вводили исключительно для женщин. На красоту и здоровья прекрасных отдыхающих выделили целый корпус и разработали специальную концепцию

А в целом «Ружанский» позиционирует себя как санаторий семейного типа. Здесь удобно и комфортно всем – малышам и подросткам, их родителям, бабушкам и дедушкам, большим компаниям и семейным парам. Люди приезжают за чистейшим воздухом и сказочными пейзажами и, конечно же, лечением и оздоровлением. Своеобразный бренд «Ружанского» — целебные грязи. Еще один местный дар природы — ружанская вода. Из-за нее санаторий часто называют «белорусские Карловы Вары».

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Добраться до «Ружанского» тоже не составляет труда. Находясь в непосредственной близости от автомобильной и железнодорожной трасс республиканского значения, можно за несколько часов доберется на отдых практически из любой точки нашей страны. Санаторий может похвастаться хорошей транспортной логистикой и наличием трансфера.

Сегодня, впрочем, как и всегда, «Ружанский» готов подарить вам качественный, незабываемый отдых и оздоровление европейского качества. По словам гостей, здесь царит особая атмосфера душевности, комфорта и отменного сервиса. А еще здесь лечит сама природа! Санаторий «Ружанский» – это целая Страна Здоровья, активного отдыха и отличного настроения, созданная настоящими профессионалами для людей, стремящихся быть здоровыми, активными и счастливыми!