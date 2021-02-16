Что сделано? Отчетно-выборная конференция Совета ветеранов

Представители образования и здравоохранения, рабочие, партийные активисты. В численном составе Мозырского районного Совета ветеранов более 20 тысяч человек. На 7 отчетно-выборную конференцию собрались 88 делегатов от первичных ячеек. На мероприятии подводили итоги работы, затрагивали проблемные нюансы, строили планы на ближайшую перспективу. Исполком, совет депутатов, Белорусский республиканский Союз молодежи, Красный крест, общественная организация Белая Русь. Со всеми работают, взаимодействуют, реализуют совместные проекты. Люди с большим багажом опыта и знаний считают своей основной задачей – активное участие в общественной жизни района, волонтерскую деятельность, помощь одиноко проживающим ветеранам, и, пожалуй, главное, патриотическое воспитание молодежи. При совете создана информационно-лекторская группа, которая выступает в школах и других учреждениях образования. На конференции присутствовала и председатель райисполкома Елена Павлечко. Делегат на недавнем Всебелорусском Национальном собрании, Елена Федоровна поделилась основными тезисами, которые были озвучены на мероприятии.

На конференции наградили активистов, отметили грамотами и благодарностями. А завершилось мероприятие выборами на основные должности в Мозырском районном Совете ветеранов.