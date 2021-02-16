Продолжается кампания по декларированию физлицами доходов, полученных в 2020-м году. Плательщиков в налоговой инспекции ждут не позднее 31 марта.

Кампания по декларированию гражданами доходов – процесс четко выверенный и с давно известными правилами. Плательщиков в инспекции Министерства по налогам и сборам по Мозырскому району ждут в рабочие дни с 8 утра до 7 вечера, без перерыва на обед. Чтобы закрыть свои налоговые вопросы, сегодня не обязательно идти в налоговую.

Отчитаться перед инспекцией нужно, если вы получали доходы из-за границы (сюда входят и выигрыши в онлайн-казино или букмекерских конторах), за продажу второй и последующих квартир в течение последних пяти лет. Это же касается домов, дач, гаражей, земельных участков. Кроме прочего, декларированию подлежат доходы в виде дарения, если они превышают 7 тысяч белорусских рублей за год и получены не от близкого родственника. Предоставить документы физлица должны не позднее 31 марта. Крайний срок уплаты налога – 31 мая 2021 года.

Контакт-центр МНС 189 (стационарная сеть) или +375-17-229-79-79

Екатерина Юрченко, Юрий Горобец. ТКМ