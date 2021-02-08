Председатель Мозырского Совета депутатов Галина Кудина встретилась с жителями Слободского сельского Совета. Вместе с ней участие в мероприятии приняли председатель Слободского сельского совета Александр Машков, директор КСУП «Слободское им. Ленина» Юрий Боженков и зам. начальника цеха ВКХ Мозырского райжилкомхоза Олег Мельник.

Чем живет район сегодня, каковы итоги года ушедшего и какие планы на год будущий? Председатель Мозырского районного Совета депутатов Галина Кудина на очередной встрече с жителями рассказала об основных моментах развития Мозырщины. Но самая важная часть встречи – это, конечно, вопросы от самих жителей. Сельчане озвучили самую насущную проблему – качество питьевой воды. Согласно реализуемой в Республике программе, чистая вода в ближайшие несколько лет должна зайти в каждый дом. В Мозырском районе вопрос решается двумя способами: подключением населенных пунктов к городской сети и строительством станций обезжелезивания. Воду от водозабора Лучежевичи уже получают жители 10-ти населённых пунктов. Построено 8 станций обезжелезивания. Что касается сроков, их называли с осторожностью. Программа рассчитана до 2025 года. Реализовать проект пообещали гораздо раньше. А пока запланировали прочистить имеющиеся водоводы. Хорошие новости и для жителей деревни Костюковичи.

Вывоз мусора, дороги, освещение… Галину Кудину интересовали многие моменты. В целом, встреча оказалась весьма информативной. Встречи с жителями района проводятся регулярно. Диалог позволяет выявить проблемные моменты и решить вопросы скорее.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ