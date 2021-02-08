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Рубрика: Новости

Делегаты VI Всебелорусского народного собрания от Мозырского района продолжают получать поздравления с участием в форуме от мозырян.

8 февраля 2021, 17:55

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