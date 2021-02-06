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Рубрика: Новости

Делегаты 6 всебелорусского народного собрания от Мозырского района продолжают получать поздравления с участием в форуме от мозырян

6 февраля 2021, 18:25

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