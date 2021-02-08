Минтруда и соцзащиты анонсировала изменения Трудового кодекса

Минтруда и соцзащиты готовит законопроект, который внесет изменения в Трудовой кодекс. Они будут учитывать реалии нашего времени и коснутся удаленной работы и совмещения институтов карьеры и семьи. Так, ожидается официальное введение нового режима работы, позволяющего совмещать труд в офисе и удаленно, а также расширение социально-трудовых гарантий для работников, имеющих семейные обязанности. Стоит напомнить, что ряд изменений в ТК начал действовать 28 января минувшего года. Тогда, в частности, дистанционную форму работы закрепили законодательно, а также расширили возможности временного замещения работника.