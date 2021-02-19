Около половины доходов Гомельской области в 2020 году обеспечили 11 организаций. Среди крупных плательщиков ОАО «Мозырский НПЗ»

Около половины доходов Гомельской области в 2020 году обеспечили 11 организаций. Среди самых крупных налогоплательщиков – есть и предприятия Мозырщины.

В 2020 году 11 крупнейших налогоплательщиков Гомельской области перечислили в бюджет 1 миллиард 200 миллионов белорусских рублей, сумма превысила 48% от доходов области. Как и годом ранее, лидером в таблице плательщиков стало ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод». Удельный вес платежей предприятия составил почти четверть от общих поступлений в бюджет области. Весомый вклад в казну внесли такие предприятия, как «Гомельэнерго», «Белоруснефть, «Гомельтранснефть Дружба», «Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир», «Гомельоблгаз», Гомельский филиал «Белтелекома», ОАО «Гомсельмаш», филиал ООО «Евроторг», ООО «Производственная компания «Сябры», РУП «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт». Всего за 2020 год от плательщиков Гомельской области в консолидированный бюджет региона поступило 2 с половиной миллиарда налогов, сборов и неналоговых платежей. Преобладающую часть налоговых поступлений в консолидированный бюджет области обеспечили организации – их доля составила почти 95%. Вклад индивидуальных предпринимателей составил 2,6% от общих поступлений, физические лица казну пополнили на более чем 65 миллионов рублей, их доля – 2,7%.Больше всего денег поступило по подоходному налогу, акцизам, налогу на добавленную стоимость, налогу на прибыль.