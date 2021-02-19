Сегодня ночью в Мозыре на улице Нефтестроителей произошел пожар

19 февраля в 03-55 в службу спасения поступило сообщение о задымлении в одной из пятиэтажек на Нефтестроителей. При проведении разведки спасатели обнаружили в кухне на полу хозяина квартиры, 1965 г.р. Они вынесли его на улицу, мужчину осмотрели медики. С предварительным диагнозом «термические ожоги тела, отравление продуктами горения» он был госпитализирован в больницу. В результате пожара огнем повреждено имущество в комнате. Причина возгорания – устанавливается. Одна из рассматриваемых причин – неосторожное обращение с огнем при курении