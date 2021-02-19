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Рубрика: Новости

Мозырский зональный центр гигиены и эпидемиологии проводит прямую телефонную линию

19 февраля 2021, 20:47

23 февраля 2021 года с 9 до 10 в государственном учреждении
«Мозырский зональный центр гигиены и эпидемиологии» пройдет прямая линия с заместителем главного государственного санитарного врача Мозырского района Еленой Анатольевной Зайцевой. Позвонив в указанное время по телефону 253897, вы сможете задать вопросы о выполнении требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения Мозырского района.

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