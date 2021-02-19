Информацию о поступившем в приемный покой пациенте с отравлением угарным газом спасателям передали из Мозырской центральной городской больницы вечером 17 февраля. Как выяснилось, мужчина 1977 года рождения около 17.30 топил печь в дачном доме в деревне Мелешковичи. Затем почувствовал недомогание и вызвал бригаду скорой медицинской помощи.
Мужчину госпитализировали. Как уточнили в управлении, его состояние средней тяжести, находится в сознании. Предполагаемая причина отравления – преждевременное закрытие задвижки дымохода печи.
Рубрика: Новости
В Мозырском районе мужчина отправился угарным газом
19 февраля 2021, 20:46
Информацию о поступившем в приемный покой пациенте с отравлением угарным газом спасателям передали из Мозырской центральной городской больницы вечером 17 февраля. Как выяснилось, мужчина 1977 года рождения около 17.30 топил печь в дачном доме в деревне Мелешковичи. Затем почувствовал недомогание и вызвал бригаду скорой медицинской помощи.