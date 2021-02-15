Мозыряне помогают убирать снег коммунальным службам

Хочешь изменить мир, начни с себя. Мозырянка Янина Нестереня уверена, с последствиями непростых погодных условий недавнего снегопада должны бороться не только соответствующие службы и дворники, но и рядовые жильцы. Вот только с такой точкой зрения согласны далеко не все соседи.

Наталья Грищенко – работник комплексной уборки. Ее территория – это две многоэтажки и прилегающие к ним дворы. Последние несколько недель работает на пределе своих физических возможностей. В дни непрекращающегося снегопада это, можно сказать, был сизифов труд. Едва почистит тротуар, через полчаса прежняя заснеженная картина. Понятно, есть коммунальщики, в КИЗах уборщики – в общем, люди которые получают за это деньги. Но бывают и непростые ситуации, когда действительно нужна помощь горожан. Ведь в общем-то, на кону стоит не только комфорт, но и возможность в случае чего экстренным службам в кратчайшие сроки прибыть к месту вызова и оказать необходимую помощь.

Сложные погодные условия – это как лакмусовая бумажка социальной ответственности. Можно долго рассуждать на тему кто кому что должен, а можно просто взять лопату и очистить свое парковочное место, продемонстрировав то, что «моя хата не с самого края».

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ