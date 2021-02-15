Галина Семеновна Ящуковская встречает гостей. Объединившись в военное братство, воины-афганцы не забывают матерей своих погибших сослуживцев. И каждый год, на все памятные даты, праздники и просто без повода они неизменно приходят и приезжают, навещают, помогают, дарят подарки и просто общаются. Ведь именно внимание больше всего сейчас нужно пожилым матерям. А Галина Семеновна призналась, когда приходят к ней такие визитеры, она как весточку от своего Паши получает. Погиб в Афганистане при выполнении служебного долга, посмертно был награжден орденом Красной Звезды. Простая полесская женщина вначале и не знала, куда отправили служить ее сына. А мужу снились сны. А потом пришла похоронка.

Она по секундам отматывает минувшие годы, как кадры старой кинопленки. Ее Паша навсегда останутся для нее мальчишкой с лучезарной улыбкой и озорными глазами. Сейчас живет детьми, внуками и воспоминаниями. На прощанье по-матерински желает всем здоровья и счастья. Следующий адресат – Василий Михайлович Ильюк. Попал в Афганистан с первой партией уже прапорщиком с военным стажем. Дома ждала жена и двое детей. После Афганистана было и Прикарпатье, и Заполярье. Вместе – по жизни и с любовью. Багаж воспоминаний в многочисленных фотоальбомах. По стопам Василия Михайловича пошли и дети, и внуки. И для них 15 февраля – тоже памятная дата. Они знают войну и ценят мир. Через рассказы отца и деда

Светлана Грудько. Вячеслав Припинов. ТКМ