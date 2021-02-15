В пункте пропуска «Новая Гута» задержали партию товаров, спрятанную в авто с двойным дном

На пункте пропуска «Новая Гута» Гомельской таможни в легковом автомобиле Mercedes под водительским и пассажирским сиденьями таможенники обнаружили двойное дно. В тайнике 29-летний минчанин спрятал более 75 килограмм одежды, обуви, алкоголя и парфюмерии. Общая стоимость товара составила более 10 тысяч рублей. Легковой автомобиль и товар изъяты. Гомельской таможней начат административный процесс по ч. 2 ст. 14.1 КоАП Республики Беларусь.