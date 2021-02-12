Афганская война глазами очевидцев. Встреча воинов-интернационалистов с молодежью

15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов, солдат, которые выполняли свой служебный долг за пределами родины. В Мозыре традиционно проводятся мероприятия, на которые приглашают тех, для кого Афганистан – это не просто название южноазиатской страны, а горячая точка, где они воевали.

Афганская война глазами очевидцев. Накануне дня воинов-интернационалистов в учреждениях культуры и образования проходят памятные мероприятия, на которые приглашают солдат, воевавших в горячих точках. В краеведческом музее есть постоянная экспозиция, посвященная событиям в Афганистане. Личные вещи, форма, информация о тех, кто воевал и о тех 12 ребятах, которые вернулись домой в цинковом гробу. В этот раз в зале собрались военнослужащие отдельного радиотехнического батальона и молодые люди, учащиеся лицеев строителей и геологии. Перед ними выступали воины-афганцы со своими личными рассказами и переживаниями. В то время, когда их отправили выполнять интернациональный долг, они были такими же молодыми ребятами, призывниками. Прошло более 30 лет, но память не стирается, с годами не исчезает и такое понятие как боевое братство. Учащиеся 16 школы в рамках тематического мероприятия тоже смогли послушать проникновенные рассказы участников афганских событий, посмотреть фотоархивы и задать интересующие вопросы.