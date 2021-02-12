12.02.2021. Мозыряне верят в магию чисел. Зеркальная дата стала началом семейной жизни 15 влюбленных пар

Мозыряне верят в магию чисел. Сегодня 12.02.2021 года. Одинаковые цифры с двух сторон. Эта зеркальная дата стала началом семейной жизни десятка влюбленных пар. Репортаж из Мозырского ЗАГСа.

12.02.2021 для Екатерины и Анатолия начинается новая жизнь, совместная. Утвердительная частица «Да», наполненная глубоким смыслом, обмен кольцами, первый семейный поцелуй и первый семейный танец. Теперь Екатерина и Анатолий с общей фамилией Пашинские официально муж и жена. Для особенного события – особая зеркальная дата. Сегодня в Мозырском ЗАГСе аншлаг. 15 свадеб. Как в самый лучший августовский допандемийный выходной. Самым взрослым молодоженам – немного за 50. Кто-то сознательно выбирал зеркальную дату, у кого-то это вышло случайно.

Коронавирус очень повлиял на желание мозырян устраивать торжественные свадебные церемонии. Максимальный рекорд в истории мозырского ЗАГСа – 25 росписей. Как показывает практика, молодожены очень любят красивые даты.

Мало того, что 12.02.2021 – зеркальная дата, сегодня еще и начинается новый год по китайскому календарю, год металлического быка. Свадьба в год Быка — это событие под покровительством самого трудолюбивого знака. Семья, созданная в этот период, будет жить счастливо и в достатке. остается только добавить: Горько! На сладкую жизнь!

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ