Снегу – нет! Волонтерский отряд медколледжа чистил от снега территорию городской больницы

Затяжные снегопады и метели стали настоящим испытанием для коммунальных служб. И люди, и техника просто не успевают, снег чистят, а буквально через пару минут впечатление, что к работе никто и не приступал. Любая помощь в этой ситуации отнюдь не лишняя.

У дворника городской поликлиник и в одночасье появились семь помощников. Будущие медики, студенты медколледжа, проявили инициативу. В снегопад решили прийти на помощь своим старшим коллегам. Вооружившись лопатами, с молодым задором очистили входную зону поликлиники.

Чистили дружно. Разобравшись с крыльцом и дорожками, перешли на внутреннюю территорию больницы, очищали запасные входы. Работы в такой снегопад хватает. Акция не разовая, на помощь медикам отправился и волонтерский отряд политехнического техникума.