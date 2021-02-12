Приняты резолюция и обращение участников VI Всебелорусского народного собрания. На официальный сайт Всебелорусского народного собрания свои инициативы и предложения направили более 1,4 тыс. человек. Всего в ходе общенациональной общественной дискуссии в организационный комитет собрания поступило свыше 17 тыс. предложений, касающихся перспектив развития страны. Обсуждение касалось самого широкого круга тем: экономика, социальная сфера, молодежная политика, общественное развитие, государственное строительство. Большая часть предложений социально-экономического характера была включена в основные положения проекта программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы. Основные направления социально-экономического и общественно-политического развития страны обсуждались на протяжении двух дней. Состоялись выступления делегатов и приглашенных. Выступили представители промышленности и сельского хозяйства, бизнеса и общественных организаций, молодежи, духовенства, госслужащие, эксперты.

«Шестое Всебелорусское народное собрание постановляет: одобрить основные положения Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы и поддержать ее главную цель: обеспечение стабильности в обществе и роста благосостояния граждан за счет модернизации экономики, наращивания социального капитала, создания комфортных условий для жизни, работы и самореализации человека. Социальное государство останется неизменным национальным брендом Беларуси», — говорится в документе.