Завтра, 14 января, на Кургане Славы пройдет митинг в честь 77-ой годовщины освобождения Мозырщины от немецко-фашистских захватчиков

Ночь с 13 на 14 января. Эта дата вошла в историю Мозыря. В 1944 году 77 лет назад город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

Кровопролитные бои принесли долгожданный мир и покой. Более 800 дней и ночей мозыряне находились в оккупации. А сколько человеческих жизней было положено на алтарь победы. И если перед началом войны в Мозыре проживало 18500 жителей, то после его освобождения их осталось лишь 4700. За короткий промежуток времени Мозырь восстал из руин и пепла и превратился в крупный промышленный, экономический и культурный центр Полесского края. Сегодня о нашем городе знают далеко за пределами страны. Мозыряне никогда не забывают о том ратном подвиге, который совершили во имя мира и покоя наши отцы и деды. Завтра, 14 января, на Кургане Славы пройдет митинг, начало в 12 часов.