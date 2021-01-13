Ажиотаж на станциях техосмотра в Мозыре

2021 год для автовладельцев принес приятную новость. Прохождение гостехосмотра отвязали от уплаты дорожного сбора, заменив его на транспортный налог. Что сейчас происходит на станциях диагностики, где машины проходят медкомиссию, смотрите далее.

Этого давно ждали белорусские автовладельцы. С нового года наконец-то прохождение гостехосмотра отвязали от уплаты дорожного сбора, заменив его на транспортный налог. Реакция на позитивные законодательные изменения – на станциях диагностики очереди из желающих проверить свое авто, так сказать, на профпригодность и получить официальное разрешение на допуск к участию в дорожном движении. На диагностической станции № 31 на Шоссейной ажиотаж начался в первые рабочие дни 2021-го. Поток из машин увеличился в более чем 2 раза. Причем, большинство – те, кто техосмотр уже давно не проходил.

Анатолий Теребовец профессиональный водитель, техосмотр проходит как на служебном авто, так и на личном. У Анатолия Васильевича есть единомышленники.

Статистика неумолимо демонстрировала: после привязки техосмотра к дорожному сбору, количество тех, кто получал допуск к участию транспортного средства в дорожном движении, с каждым годом геометрически снижалось. Возможно сейчас ситуация изменится. Отныне дорожный сбор заменен транспортным налогом. 2021 переходной, система пока налаживается. В этом году сумма налога по всем транспортным средствам составит 29 белорусских рублей (на уровне предполагаемого размера базовой величины) и будет являться авансовым платежом. Налог автовладельцы должны будут уплатить до 15 декабря.