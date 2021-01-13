Белорусы смогут брать отпуск для самоизоляции из-за COVID

В Беларуси продлено действие мер по поддержке экономики в связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с пандемией коронавируса. Соответствующий указ N512 от 31 декабря 2020 года опубликован на Национальном правовом портале.

Теперь наниматели смогут предоставлять работнику с его согласия отпуск для нахождения в режиме самоизоляции в месте, которое определяется нанимателем. Продолжительность отпуска будет определяться по соглашению сторон трудового договора. За период отпуска работнику сохраняется заработная плата в размере не ниже установленной тарифной ставки, оклада, если иное не установлено коллективным договором. Также на период действия указа нанимателю можно освобождать работника от выполнения обязанностей в связи с его болезненным состоянием на срок до трех календарных дней суммарно без предоставления работником листка нетрудоспособности. Указ вступил в силу 8 января 2021 года.