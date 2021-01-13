В Мозырском райисполкоме продолжает работать общественная приемная. Свои вопросы и предложения можете высказать и вы

Общественная приемная по сбору предложений по актуальным вопросам развития страны и регионов начала работать в Мозырском исполкоме в ноябре. Два раза в неделю по вторникам и четвергам с 16 до 18 часов со свое видение по различным вопросам можно высказать, обратившись к специалисту в кабинет 100 либо позвонив по номеру 32- 54- 86. Все вопросы и предложения фиксируются в специальном журнале. За неполные два месяца мозыряне обращались в общественную приемную неоднократно. Предложения по вопросам страхового стажа, использования чеков жилье, выплате заработной платы, налогообложения и многие другие будут направлены в соответствующие инстанции.