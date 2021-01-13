В Мозырском районе работники сельхозпредприятия сливали топливо

Сотрудники ОБЭП Мозырского РОВД совместно с оперативниками уголовного розыска УВД облисполкома выявили факты хищения топлива в одном из КСУП района. Преуспели в этом сразу три работника: два тракториста и водитель грузовой машины. Два брата, 26 и 29 лет, работая на тракторах, для экономии топлива устанавливали глубину пахоты плугами намного меньше требуемых. А всё сэкономленное свозили к своим родителям в деревню, его, в количестве 810 литров, обнаружили в результате осмотра. Стоимость оценили в сумму свыше 1400 рублей. Их 26-летний коллега, водитель МАЗа, используя технические возможности «накручивал» на спидометре километраж. Хотя, фактически, такое расстояние техника не проезжала, он списывал топливо, созданные излишки также прятал в хозпостройке у родителей. Было изъято 240 литров солярки на сумму 417 рублей. Следователями дана правовая оценка действиям работников данного хозяйства. Во всех случаях возбуждены уголовные дела по фактам присвоения вверенного имущества.