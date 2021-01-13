ГАИ начинает осуществлять контроль дорожной обстановки с использованием негласных методов

В целях обеспечения безопасности дорожного движения Госавтоинспекция Гомельщины начинает осуществлять контроль дорожной обстановки с использованием негласных методов.

С 11 января на службу на ряду с привычными патрульными автомобилями Госавтоинспекции, заступил экипаж на машине без отличительной оклейки и «маячков». Данные мобильные экипажи ГАИ будут отрабатывать преимущественно аварийно-опасные участки, а также участки, где по статистике чаще всего фиксируются факты грубых нарушений ПДД, создающих опасность совершения происшествий. Только за один день рейдового мероприятия с осуществлением негласного контроля, оперативники привлекли к административной ответственности 17 участников дорожного движения, из них:- 11 водителей нарушили требования правил обгона и выезда на встречную полосу,

— 6 водителей превысили установленный скоростной режим.