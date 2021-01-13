Маршрутки, автобусы, объекты торговли. Врачи-эпидемиологи проверяют соблюдение противоэпидемиологических требований.

Масочный режим в связи со сложной эпидемиологической обстановкой на Гомельщине ввели 9 ноября. И если сначала людей в защитных масках в общественных местах было не так уж много, то сегодня гораздо меньше стало тех, кто эти меры профилактики игнорирует. В некоторых магазинах покупателя без маски могут и не обслужить. Ответственность за соблюдение требований лежит на администрации. А платить штраф за тех, кто нарушает требования, совсем не хочется. Очередной рейд по магазинам показал, что в большинстве торговых точек меры профилактики соблюдаются: продавцы в масках, есть дезсредства для рук, поверхностей и уборки. Рейдовые мероприятия санитарная служба проводит и в общественном транспорте. Маршрутчики уже запаслись и дезинфицирующими средствами и даже масками. По сути, водитель маршрутного такси может отказать в перевозке человеку без маски. Но на конфликт стараются не идти. В спорных ситуациях пассажиру предложат одноразовую маску. В автобусах контролировать масочный режим сложнее. Напоминания о соблюдении мер профилактики срабатывают не всегда. Есть вопросы и к способу ношения средств защиты. Маска на подбородке или закрывающая только рот не защитит ни ее носителя, ни его собеседника.

Контроль за соблюдением мер борьбы с распространением вирусных инфекций продолжится. Полностью обезопасить себя от заражения, к сожалению, не возможно. Но уменьшить частоту заболеваний можно наверняка.