«Часовой поста №1». Тематическая выставка к 77-ой годовщине освобождения Мозыря

История освобождения Мозыря в лицах и фотографиях. В краеведческом музее открылась экспозиция, главным героем которой стал генерал Коблов – командующий 14-й гвардейской кавалерийской дивизией. Сегодня она известна под почетным наименованием «Мозырская».

Центральное лицо новой экспозиции в краеведческом музее – генерал Григорий Петрович КОблов. Герой Великой Отечественной войны, с ноября 43-го года он командовал 14-й гвардейской кавалерийской дивизией. Именно этой дивизии позже было присвоено почетное звание «Мозырская», как отличившейся в боях с немецкими-захватчиками за освобождение нашего города.

В экспозиции выставки «Часовой №1» — архивные фотоснимки и личные вещи генерала КОблова. Парадную фуражку и китель в фонды мозырского музея Григорий Петрович передал сам в 80-х годах прошлого века. Тогда же ему было присвоено звание «Почетный гражданин Мозыря».

Название выставки также связано с интересным фактом биографии генерала КОблова: 27 января 1924 года он стал первым красноармейцем, заступившим на пост №1 – охрану у мавзолея Ленина. Выставка «Часовой №1» продолжит свою работу в течение месяца.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ